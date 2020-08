Crédito rural: Sepror orienta pescadores de Tefé para acesso a financiamento

Tefé – Em reunião com a equipe da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), aproximadamente 50 pescadores de quatro entidades que representam o setor pesqueiro do município de Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus) receberam orientações acerca do crédito rural, disponibilizado pela a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Segundo o secretário executivo de Pesca e Aquicultura do Amazonas (Sepa/Sepror), Leocy Cutrim, o objetivo da reunião, que ocorreu na última sexta-feira (31/07), é facilitar e melhorar a vida do pescador. “Conseguimos um fato inédito, reunimos quatro entidades do setor pesqueiro do município, para buscar facilitar este financiamento, que é muito importante, melhorando e potencializando a pesca em Tefé”, garantiu ele.

De acordo com coordenador de Crédito Rural da Afeam, Thiago Barroso, para os pescadores artesanais terem acesso ao financiamento, basta procurar a unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), portando os documentos, RG, CPF, comprovante de residência, Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) do pescador, Registro Geral de Pesca (RGP), documentação dos cônjuges e três orçamentos de materiais que serão financiados.

“No Idam será elaborado um projeto técnico para compra ou custeio dos equipamentos pesqueiros. Propostas com valores até R$ 21 mil não precisam apresentar avalista nem garantia”, afirmou Thiago.

A ação foi aprovada pelos pescadores. Para o pescador artesanal, Enoque Costa, os pescadores de Tefé estavam necessitados deste financiamento para a compra de equipamentos que melhorem a atividade da pesca local. “Esse crédito vai facilitar a vida do pescador na compra de alguns equipamentos como, motores, canoas e outros implementos. Isso mostra como o governo do Amazonas está interessado em ajudar o setor da pesca”, declarou.

Na reunião estavam presentes: Associação dos Pescadores Profissionais e Artesanais de Tefé (ASPAMT), Colônia de Pescadores de Tefé (Colpesca Z4), Sindicato dos Pescadores e Pescadoras de Tefé (Sindpesca) e a Associação dos Compradores e Vendedores de Pescado de Tefé (ASCOVEPT).