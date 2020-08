Governo do AM prepara criação de instituto de aperfeiçoamento de servidores da saúde

Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), iniciou o cronograma de ações para a implantação do Instituto Amazonense de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde. Nesta segunda-feira (03/08), o secretário interino da Susam, Marcellus Campêlo, visitou as instalações do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, onde será implantado o centro de estudos de educação permanente em saúde.

Com o Instituto, será possível promover atualizações, capacitações e formações aos profissionais da saúde. A melhoria, na avaliação do secretário, elevará a qualidade dos serviços prestados à população, na capital e no interior do estado.

“Nós vamos poder treinar, capacitar, reunir todos os servidores e colaboradores de outras secretarias municipais para atingir o nosso objetivo de integrar as equipes, realizar cursos, estudos científicos, publicações e estimular a equipe a pensar inovações e ideias que possam sair do papel, úteis à nossa estrutura de rede nossas unidades de saúde no Amazonas”, ressaltou Campêllo.

De acordo com o gerente de Desenvolvimento de Recursos Humanos (GDRH) da Susam, Davi Araújo da Cunha, uma comissão será criada para embasar o projeto de lei de criação do Instituto. Segundo ele, a instituição assumirá o compromisso da formação, desenvolvimento de pessoal e da pesquisa de caráter científico e tecnológico.