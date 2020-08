Inscrições para cursos gratuitos estão abertas em Manaus

MANAUS – A Digital Gerenciamento de Cursos Profissionalizantes (Digpro) está com inscrições abertas para diversos cursos grátis, sem taxa de matrícula e sem mensalidades. As matrículas seguem até sábado (8). As aulas iniciam no próximo domingo (9).

As inscrições podem ser realizadas em dois endereços: Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, rua Silva Ramos, 833, Centro e no Centro Educacional Brasileiro (Cebras), rua Yanomame, 98, na Colônia Santo Antonio.

Mais informações nos banners abaixo: