Polícia Militar recupera dez veículos e prende sete pessoas por roubo e receptação

Manaus – Durante patrulhamento realizado no fim de semana, em Manaus, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recuperou dez veículos, sendo sete motocicletas e três carros, com restrições de roubo e furto. Nas ações, sete pessoas foram presas por receptação e roubo de veículos. As ocorrências foram registradas nos bairros Cidade Nova, Santa Etelvina, Tarumã, Flores, Cachoeirinha e Compensa.

No sábado (1º/08), policiais da Força Tática prenderam em flagrante três homens, de 18, 19 e 21 anos, na avenida Maués, bairro Cachoeirinha, zona sul, por receptação de veículo. Com o trio foram localizadas duas motocicletas com restrição de roubo. Eles foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam dois homens de 45 e 23 anos e apreenderam um adolescente, de 16, na noite de domingo (02/08) na travessa Ponce de Leon, bairro Compensa, zona oeste, por roubo de veículo e ato infracional análogo ao crime. Eles estavam com um Fiat Palio branco, de placa NPA-2732, que havia sido roubado horas antes. O trio também estava com uma espingarda caseira calibre 32.

Ainda no domingo, militares da 6ª Cicom prenderam, em flagrante, um homem de 18 anos na rua C, Cidade Nova, zona norte, após roubo de duas motocicletas. Os veículos foram localizados, e o suspeito encaminhado ao 6º DIP.

Lista de veículos

• Motocicleta Honda CG 160 fan, preta, placa PHD-7D27

• Motocicleta Honda CG 150, vermelha, placa NOZ-1958

• Motocicleta Honda CB 300, vermelha, placa OAF-5941

• Motocicleta Yamaha YBR 125, preta, placa JWT-6881

• Motocicleta Honda CG 150, azul de placa JXO-7305

• Motocicleta Honda Titan, amarela, placa OAN-8445

• Motocicleta Honda CG 125, preta, placa OAC-3140

• Carro Renault Kwid, branco, placa NUJ-4176

• Carro Toyota Etios, branco, placa PHZ-6089

• Carro Fiat Palio, branco, placa NPA-2732