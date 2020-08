Soldado é encontrado morto com tiro no peito durante serviço em Manaus

Manaus – O Comando Militar da Amazônia, CMA, instaura um inquérito para apurar as causas da morte do soldado Jhonata a Corrêa Pantoja, do 7º Batalhão de Polícia do Exército. O militar de 18 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (3) vítima de um disparo de arma de fogo enquanto estava de serviço no quartel.

Conforme registro do Centro Integrado de Operações e Segurança (Ciops), o caso está registrado como “morte a esclarecer”. O relatório conta que o militar foi encontrado baleado nas dependências do quartel por volta das 3 horas da madrugada.

Em seguida, o rapaz foi levado por outros militares em uma ambulância para o Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto, mas não resistiu.