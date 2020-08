‘Agosto Lilás’ reúne atividades de conscientização sobre violência contra a mulher

Manaus – Em alusão aos 14 anos da Lei Maria da Penha, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), inicia a campanha “Agosto Lilás”, mês de combate à violência contra a mulher. As ações incluem orientação para mulheres, fixação de cartazes, distribuição de informativos, rodas de conversa e adesivagem de carros, na capital, com a “Blitz Maria da Penha” conscientizando sobre o assunto.

As atividades começam nesta quarta-feira (05/08) e seguem até o dia 19 de agosto (Confira a programação abaixo). A lei federal foi criada com o objetivo de estipular punição adequada e coibir atos de violência doméstica. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), de janeiro até junho de 2020, os casos de violência doméstica chegaram a 9.795.

‘Alerta Mulher’ – A Sejusc iniciou a campanha do “Agosto Lilás” com a divulgação do aplicativo “Alerta Mulher”, destinado a mulheres expostas aos riscos de violência doméstica. Desde a criação da tecnologia, em 2018, mais de 500 mulheres se cadastraram nos Sapems. O aplicativo permite que as vítimas solicitem pelo celular ajuda da Polícia Militar em caso de ameaça do agressor.

Programação do ‘Agosto Lilás’:

05/08

O que: Orientação e distribuição de informativo

Onde: Delegacia da Mulher, bairro Cidade de Deus

Horário: 8h às 16h

O que: Roda de terapia comunitária integrativa

Onde: Auditório da Delegacia da Mulher, no bairro Cidade de Deus

Horário: 14h às 15h30

06/08

O que: Abordagem e distribuição de informativo

Onde: Proximidades do Baratão da Carne, no bairro Cidade de Deus

Horário: 8h às 11h

07/08

O que: Fixação de cartazes sobre a Lei Maria da Penha

Onde: Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e Delegacias Especializadas em Crimes contra a Mulher (DECCM)

Horário: 8h às 17h

O que: “Blitz Maria da Penha” com adesivagem de carros

Onde: Posto 700, avenida Djalma Batista

Horário: 15h às 17h

O que: Roda de conversa sobre a Lei Maria da Penha

Onde: Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem) do bairro Parque 10

Horário: 8h às 12h

O que: Iluminação do Teatro Amazonas para a cor lilás

Onde: Teatro Amazonas, Largo São Sebastião, Centro

19/08

O que: Ônibus Itinerante da Mulher no Dia Nacional de Luta da População de Rua

Horário: 9h às 12h