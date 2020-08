Bosco Saraiva adere pré-candidatura de Ricardo Nicolau à Prefeitura de Manaus

Manaus – O deputado federal Bosco Saraiva anunciou, nesta terça-feira, 04/08, que o partido Solidariedade marchará junto com o PSD na candidatura a prefeito de Manaus do deputado estadual Ricardo Nicolau. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa no Da Vinci Hotel, na zona Centro Sul.

Ricardo Nicolau lançou a pré-candidatura a prefeito de Manaus no dia 31 de julho com a promessa de uma aliança forte e transparente na gestão da cidade pra os próximos 4 anos. O Solidariedade é o primeiro partido a anunciar apoio a candidatura de Nicolau.

“Demonstra confiança em um projeto para a cidade de Manaus. Eu fico muito feliz com a adesão do Solidariedade do deputado federal Bosco Saraiva, do vereador Bessa, de toda a sua equipe e todos os pré-candidatos do Solidariedade. Isso nos dá coragem, força e a esperança de construir um caminho diferente um caminho muito melhor para a cidade de Manaus”, declarou Ricardo Nicolau.

Segundo Bosco Saraiva, o apoio ao de Ricardo Nicolau para a Prefeitura de Manaus foi aceito por unanimidade pelo partido.

“A cidade de Manaus precisa de humanização, do seu síndico que tenha amor pela sua praça, pelas suas avenidas e especialmente pelo seu povo. Esta é a pitada diferente que tem que ser dada ao povo por suas vias principais e pela periferia.

Bosco descartou qualquer possibilidade de ser vice de Nicolau. “Nessas eleições eu serei apenas um cabo eleitoral a mais”, disse.