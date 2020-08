Susam inicia Semana Estadual de Aleitamento Materno

Amazonas – A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) realizou, nesta segunda-feira (03/08), a abertura da Semana Estadual de Aleitamento Materno do Amazonas, transmitida pelo Centro de Mídias da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) para todos os municípios do estado, além do canal da Susam no YouTube e pelos aplicativos Mano e Zoom.

O secretário interino de Saúde, Marcellus Campêlo, destacou que os seminários, que serão transmitidos até sexta-feira (07/08), contam com especialistas nacionais para o incentivo do aleitamento materno e este ano, não ficarão restritos apenas aos profissionais e público da capital.

Marcellus também falou sobre a importância da campanha. “É uma contribuição da Susam, neste momento de incentivo, que as mães façam o aleitamento materno até os seis meses de idade para fortalecer e melhorar a saúde da criança nesse importante período da vida”, ressaltou.

Também participaram da abertura a chefe do escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em Manaus, Débora Madeira; a representante da Sociedade Amazonense de Pediatria, Rossiclei Pinheiro; a coordenadora de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, Janine Ginani; e o presidente do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), Sandro Pinto.

Programação – Durante toda a semana, serão realizadas palestras e seminários virtuais sobre diversos assuntos ligados à amamentação. Os conteúdos serão disponibilizados no Youtube da secretaria e pelo aplicativo Mano.

Nesta terça-feira (04/08), acontece o seminário de amamentação com a participação de pediatras e especialistas do Unicef e Susam. Em seguida, é a vez da psicóloga clínica e assessora materno-infantil da Susam, Katherine Benevides, apresentar a palestra “Crianças refugiadas: como podemos protegê-las” e, encerrando a programação do dia, a pediatra neonatologista e consultora em lactação, Brisa Rêgo Rocha, fará a palestra “A importância do acompanhamento do recém-nascido de baixo peso e amamentação”.

Na quarta-feira (05/08), acontece um novo ciclo de palestras. A nutricionista e coordenadora de Alimentação e Nutrição da Susam, Joselina Castro, apresenta o tema “Alimentação complementar após a amamentação exclusiva” e em seguida, a coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Gisele Ane Bortolini, palestra sobre a importância da introdução de alimentos na primeira infância.

O dia terá ainda a palestra “Comportamento alimentar X Qualidade de vida na infância”, apresentada pela técnica em saúde da criança de Maceió (AL), Maely Nunes, e a palestra da coordenadora de nutrição da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa Manaus), Tânia Batista, com o tema “Manipulação e higiene dos alimentos no contexto atual”.

Na quinta-feira (06/08), haverá um seminário voltado para os bancos de leite humano. Durante o evento, as coordenações dos bancos de leite das maternidades Azilda Marreiro, Balbina Mestrinho e Ana Braga irão apresentar as atividades realizadas, etapas para coleta e entrega do leite doado e um panorama da amamentação nos tempos de Covid-19.

O enfermeiro e especialista em Saúde da Mulher, Adalberto Taketomi, participa do evento com a palestra “Apoio à mulher na amamentação para um planeta saudável”, e a enfermeira obstetra e representante da coordenação da Saúde da Criança e Adolescente da Semsa Manaus, Ivone Amazonas, palestra sobre “Proteção Legal do aleitamento materno”.

No dia sete de agosto, último dia da programação da Semana Mundial de Aleitamento Materno, acontece a live “Desafios da Amamentação e Alimentação Saudável no contexto atual”, com a participação da enfermeira Rhamilly Amud Karam e da nutricionista Joselina Castro.