Dispositivos de álcool em gel serão instalados nas escolas estaduais

Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, iniciou a instalação de 650 totens de álcool gel e 16 mil dispensers de álcool gel e sabonete em todas as 598 escolas da rede pública estadual, visando o retorno às aulas presenciais. Os itens estão sendo colocados em pontos estratégicos das unidades para auxiliar na higienização correta das mãos de todos os integrantes da equipe escolar.

Os dispensers estarão presentes em todas as salas de aula e dos professores, próximos às pias, banheiros e demais ambientes comuns, como corredores e refeitórios. Já os totens ficarão, majoritariamente, na entrada das escolas.

Os itens são essenciais para a execução dos protocolos de segurança em saúde, que, em sua maioria, reforçam a higienização das mãos com álcool gel e sabão, conforme estipulado no Plano de Retorno às Atividades Presenciais da Secretaria de Educação. O documento está disponível no link: https://bit.ly/2Dzgah6.

“A lavagem e higienização correta das mãos é uma das principais ações no combate ao novo coronavírus e, nessa volta às aulas presenciais, não será diferente. Nossa equipe escolar fará uma grande força-tarefa no que diz respeito ao monitoramento dessa ação, especificamente”, afirmou o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa.