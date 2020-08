Governo avança no processo de modernização administrativa da Susam

Amazonas – O Governo do Amazonas vem avançando na modernização da gestão da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), para tornar os processos administrativos do órgão mais eficientes, além de torná-los também mais transparentes. A atual gestão da secretaria acelerou a implantação de ações para organizar os instrumentos de gestão.

A modernização da gestão administrativa da Susam é uma determinação do governador Wilson Lima e está entre as ações do plano de reestruturação da secretaria que ele deverá apresentar em breve à sociedade amazonense.

Entre os projetos do plano já em execução, está a implantação na prática do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos (Siged). Integrado à Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM), o Siged foi instituído como o sistema de gestão documental oficial da Susam pela Portaria nº 254, de 1º de abril de 2020.

A partir de agora, todos os processos estão sendo abertos e tramitando eletronicamente. A meta é eliminar 100% do papel, conferindo rapidez, eficiência e transparência às ações.

Segundo o secretário de Saúde interino, Marcellus Campêlo, o processo digital tem diversos benefícios para a sociedade. Um deles é eliminar a possibilidade de fraude.

“Primeiro que, uma vez tramitados, os processos só podem ser acessados por quem originou ou por quem tem de alguma forma parte nele. Segundo que, uma vez assinado eletronicamente, para fazer qualquer retificação no processo, o servidor precisa formalizar essa retificação”.

De acordo com o secretário, o Siged vai permitir mais agilidade no processo e o controle social sobre ele, uma vez que toda a sociedade vai saber por onde tramitou e onde está o processo no momento.

Protocolo Virtual – Junto com o Siged foi implantado o Protocolo Virtual, para que fornecedores também possam dar entrada em seus processos de pagamentos de forma on-line, sem precisar ir à secretaria. O Protocolo Virtual é um módulo auxiliar ao Siged, e por meio dele o fornecedor também pode acompanhar todo o trâmite do seu processo.

O acesso ao Protocolo Virtual e ao Siged se dá por meio do site da secretaria (www.saude.am.gov.br). No site também estão sendo disponibilizados os manuais para os usuários dos sistemas.