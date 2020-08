‘Outras coisas do mundo civilizado chegarão à região Norte’, diz Bolsonaro

Em cerimônia de um programa para levar energia elétrica para áreas remotas da Amazônia Legal nesta quarta-feira (5), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que “coisas do mundo civilizado” chegarão à região Norte do país.

No auditório do Ministério de Minas e Energia, ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), Bolsonaro assinou uma portaria que designa a Eletronorte como agente executor do Programa Mais Luz para a Amazônia no Amapá. O programa, criado por decreto em fevereiro, tem objetivo de levar energia limpa e renovável para 300 mil pessoas que vivem em áreas remotas da Amazônia Legal.

“Mais do que 300 mil pessoas atingidas com esta medida hoje assinada via portaria. Outras coisas do mundo civilizado chegarão a estes nossos irmãos da região Norte​”, disse o presidente pouco antes de encerrar seu discurso.

Instantes antes, Bolsonaro confundiu-se ao fazer menção à região amazônica.

“Agora vejo vocês, na região Amazonas, região Amazônica, levando energia elétrica, em grande parte, energia solar. Realmente, não tem preço isso para aquelas pessoas. Aí vemos que o Brasil é grande e realmente tem muitos desafios pela frente”, disse o presidente.