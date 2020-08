Teatro Amazonas é iluminado de lilás em alusão ao mês de combate à violência doméstica

Manaus – Considerado um dos mais conhecidos pontos turísticos da capital, o Teatro Amazonas será iluminado com a cor lilás nesta sexta-feira (07/08). A novidade segue o cronograma de atividades do “Agosto Lilás”, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Até o fim de agosto, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) vai promover uma série de ações voltadas para o assunto.

A campanha no Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião, Centro, ocorre em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC), responsável pela administração do espaço. A iluminação para a cor lilás, que simboliza a luta contra a violência doméstica, acontecerá a partir das 18h30.

PROGRAMAÇÃO DO “AGOSTO LILÁS’

06 de agosto

Ação do “Ônibus Itinerante da Mulher”

Horário: 9h às 14h

Local: Centro de Convivência da Família Teonízia Lobo, rua da Penetração bairro Amazonino Mendes, zona norte

Distribuição de folders informativos

Horário: 8h às 11h

Local: Proximidades do supermercado Baratão da Carne, bairro Cidade de Deus, zona leste

Projeto Camarim Móvel com oficina de embelezamento da Mary Kay

Horário: 7h às 10h

Local: Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), bairro Parque 10

Palestra sobre comportamento abusivo e ciclo da violência

Horário: 7h às 10h

Local: Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), bairro Parque 10

Panfletagem em parceria com a DECCM da Zona Sul

Horário: 9h às 11h

Local: Área do bairro Educandos

Live com o tema “14º aniversário da Lei Maria da Penha e Rede de Atendimento”

Horário: 16h

07 de agosto

Blitz Maria da Penha

Horário: 8h

Local: Estacionamento da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), bairro Parque 10

Fixação de cartazes e divulgação de serviços da Nova Rede Mulher

Horário: 9h às 14h

Local: 30 Distritos Integrados de Polícia e nas Delegacias da Mulher

Blitz Maria da Penha com adesivagem de carros

Horário: 15h às 17h

Local: Bola do Eldorado

Live “14º aniversário da Lei Maria da Penha e a Rede de Atendimento”

Horário: 16h

Iluminação da fachada do Teatro Amazonas na cor lilás

Horário: 18h30

14 de agosto

Reinauguração da Casa Abrigo Antônia Nascimento Priante

Horário: 9h

17 de agosto

Início dos cursos de qualificação para o 2º semestre do Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream)

Horário: 8h às 14h

Local: Cream, avenida Presidente Kennedy, bairro Educandos

19 de agosto

Ação do “Ônibus da Mulher” no Dia Nacional de Luta da População de Rua

Horário: 9h às 12h

Local: Praça da Matriz, Centro

21 de agosto

Ação do “Ônibus da Mulher” no Puraquequara

Horário: 9h às 15h

Local: Escola Estadual Irmã Gabrielle, bairro Puraquequara

27 de agosto

Lançamento do 8º Concurso Estadual sobre Prevenção à Violência Contra a Mulher

Horário: 9h às 11h

Local: Centro de Mídias da Seduc

28 de agosto

Ação do “Ônibus da Mulher” no Colônia Antônio Aleixo

Horário: 9h às 15h

Local: Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, bairro Colônia Antônio Aleixo