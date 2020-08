Wilson abre reunião do FPS que aprovou projetos de fomento social em 13 municípios

Amazonas – O governador Wilson Lima fez a abertura, na manhã desta quarta-feira (05/08), de reunião do Conselho Deliberativo do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), realizada na sede do Governo do Estado, na zona oeste de Manaus. Na ocasião, o colegiado aprovou 51 propostas classificadas no Edital nº 001/2019, que destinou mais de R$ 6 milhões ao fomento de projetos sociais. Esses recursos serão utilizados conforme a execução dos projetos ao longo deste ano.

Presidente de honra do FPS, Wilson Lima destacou o desempenho do Fundo na assistência à população mais necessitada, em especial durante o período de pandemia no estado, contribuindo com a assistência também prestada pelas secretarias de Assistência Social (Seas) e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS).

“O Fundo de Promoção Social tem um papel fundamental, junto com a Seas, Sejusc e também com a ADS, no momento de atendimento às populações em condição de vulnerabilidade, sobretudo na questão de segurança alimentar. Isso foi fundamental porque, com a pandemia, aquelas pessoas que mais necessitam acabam sendo as mais prejudicadas nesse momento em razão da diminuição das atividades econômicas”, disse o governador.

Ele também frisou a importância da atuação do Fundo para o fortalecimento das ações sociais no interior do estado, que por muito tempo ficou esquecido. “A gente vai continuar avançando na questão social para que a gente possa ter um Amazonas cada vez mais justo, de mais oportunidades para todos”, afirmou Wilson Lima.

Ações prioritárias – A vice-presidente do FPS, Kathelen dos Santos, presidiu a reunião do Conselho Deliberativo, que é composto por 17 membros, entre representantes de órgãos e entidades do Poder Executivo e da sociedade civil.

“A reunião referente ao Edital nº 001/2019 já deveria ter ocorrido no início do ano, mas com a pandemia da Covid-19 tivemos que adiar. São mais de R$ 6 milhões que serão aplicados no terceiro setor em 13 municípios do Amazonas, ampliando as ações prioritárias do Governo do Estado”, comentou.

Passaram por análise 51 propostas, classificadas entre as 81 recebidas durante o certame. O Conselho Deliberativo é quem analisa e aprova os projetos das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que promovam inclusão social e produtiva de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.