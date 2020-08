Profissionais da saúde criam projeto social que atende famílias ribeirinhas no interior do AM

Manaus – Em 2016, um trio de enfermeiras criaram um projeto social, onde seu principal objetivo é levar assistência de Saúde para famílias ribeirinhas no interior do Amazonas. As enfermeiras, Alessandra Alcântara, Bárbara Alencar e Fabiula Nepuceno, já levaram o projeto até as comunidades de Tupé, Araras, Santa Maria e Jaraqui.

O projeto “Filhos do Sol- SOS Amazônia”, é uma ONG que conta com o apoio de profissionais da área de saúde, estética e de cultura. Totalmente sem fins lucrativos, os ribeirinhos podem ter auxílio e atendimentos com enfermeiros, pediatras, fisioterapeutas e nutricionistas.

Sem dizer as crianças e jovens, que tem a oportunidade de conhecer e praticar arte, com professores de teatro, artistas e bailarinos.