PSB confirma apoio a Ricardo Nicolau nas eleições para prefeito de Manaus

Eleições – O PSB anunciou que marchará ao lado do PSD nas eleições mucipais de Manaus. O anúncio aconteceu na manhã de hoje, em coletiva de imprensa no Da Vinci Hotel e que teve participações do pré-candidato Ricardo Nicolau (PSD) e do vereador Marcelo Serafim (PSB). O deputado estadual Serafim Corrêa, maior nome do PSB no Amazonas, participou do evento por vídeoconferência.

“Fico honrado de ter no arco de aliança o PSB que tem história no Brasil. Vai contribuir, sem dúvida nenhuma, para um projeto de melhoria da qualidade de vida, um projeto diferente para a cidade de Manaus que possa trazer a sua população um novo caminho, um novo rumo fazer uma administração diferente e que possa efetivamente enfrentar e resolver os problemas da cidade”, disse Ricardo Nicolau.

O apoio ao PSD segue a tendência nacional, mas também contou muito a história política de Nicolau para a decisão local.

“O Ricardo tem a clareza de que precisa da união de várias forças para que possa chegar ao segundo turno. É um desafio e nós topamos o desafio e temos a mais absoluta certeza que a militância do PSB e seu diretório que de forma unanime em Manaus acertou apoio a ele os nossos candidatos estarão empenhados para ajudar, contribuir a levá-lo ao segundo turno”, disse o vereador Marcelo Serafim (PSB), que também é presidente do diretório estadual.

Com o apoio do PSB, o arco de aliança para a candidatura de Nicolau já conta com dois partidos: o PSB e o Solidariedade, que fechou acordo na última terça-feira, 04/08.