Sem ser lançada pelo Banco Central, nota de R$ 200 já circula no Rio de Janeiro

Brasil – A nova cédula de R$ 200 ainda não foi lançada para circulação nacional, mas já está gerando polêmica e, até mesmo, falsificações. Circula nas redes sociais que em Madureira, na Zona Norte do Rio, populares estariam com cédulas falsificadas do duzentão.

A nota é alaranjada e tem o desenho do Lobo-Guará, animal escolhido para ilustrar a cédula. No entanto, o Banco Central do Brasil informou que o lançamento da nova moeda só será feito no final de agosto e que as características da nota de R$ 200 ainda estão sendo definidas.

“Como a nota de R$ 200 ainda não foi lançada e nem está em circulação, obviamente estamos diante de um caso de falsificação. A falsificação de notas, como sabemos, é crime”, afirmou o órgão

O Banco Central esclarece que o crime de falsificação está previsto no artigo 289 do Código Penal, com pena que pode variar de 3 a 12 anos de prisão. O órgão ainda explica que quem tenta colocar uma cédula falsa em circulação depois de tomar conhecimento de sua falsidade, mesmo que a tenha recebido de boa fé, pode ser condenado a uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção.

A Polícia Federal não confirmou a existência de possíveis investigações em andamento sobre a cédula.