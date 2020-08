Entregador de comida é humilhado por cliente: “Seu lixo, quanto você ganha por mês?”

“Seu lixo, quanto deve ganhar por mês, hein? Dois mil reais? Não deve ter nem onde morar”, disparou. O entregador responde com constrangimento aos ataques do homem. “Eu tenho onde morar sim”, continua.

Matheus Pires aparece sendo ofendido no vídeo, mas não revida as agressões. A mãe do rapaz foi quem fez a publicação. Até o momento, o agressor não teve o nome divulgado. O racismo é crime inafiançável e imprescritível, como estabelece a constituição. A pena prevista é de um a três anos de reclusão e multa, correspondente à violência.