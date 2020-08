Fundação Cecon recebe doação de condicionadores de ar e TVs de empresa do Distrito Industrial

Amazonas – A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) recebeu, na tarde desta quinta-feira (06/08), a doação de condicionadores de ar e televisores da Philco, empresa do Polo Industrial de Manaus (PIM). Os equipamentos serão utilizados nas enfermarias da unidade hospitalar, beneficiando os pacientes internados.

Ao todo, a FCecon recebeu três condicionadores de ar de 60.000 BTUs, sete condicionadores de ar de 12.000 btus e 12 televisores de 32 polegadas. A doação é fruto de um acordo trabalhista da empresa Philco com o Ministério Público do Trabalho (MPT).

A chegada dos equipamentos vai beneficiar os pacientes internados na unidade, sejam aqueles que estão se recuperando de cirurgia ou aqueles que permanecem por mais tempo na FCecon, dando seguimento ao tratamento contra o câncer.

“Sabemos que o tratamento de câncer mexe muito com o emocional dos pacientes e de seus familiares. Essa ação vai beneficiar nossos pacientes internados nas enfermarias e acompanhantes, sendo uma alternativa de distração para eles. Agradecemos a empresa Philco pela doação”, afirma o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão.

As televisões serão instaladas nas enfermarias, assim como os condicionadores de ar, que irão reforçar o sistema de refrigeração da Fundação.