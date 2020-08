Pré-candidato a vereador em Manaus, Alisson Mota, quer lutar a favor dos menos favorecidos

Manaus – Em razão da pandemia do novo coronavírus, as eleições 2020 foram adias para o dia 15 de novembro. O segundo turno, onde houver, será no dia 29 de novembro. Este ano, Alisson Mota decidiu lançar sua pré-candidatura a vereador de Manaus.

Mota se diz preparado para concorrer ao pleito por experiência de vida . “Não medirei esforços para trabalhar em favor do povo manauara”, disse o pré-candidato. Com 37 anos, ele é casado com Adriana, pai de um casal de filhos, microempresário, bacharel em direito, ainda se descreve como temente a Deus, conservador, atuante como amigo das causas impossíveis da sociedade.

O pré-candidato conta com um time experiente de assessores para dar apoio jurídico em auxílio de seus projetos. Ele costuma ser procurado, até mesmo por desconhecidos, para resolver problemas no âmbito da saúde e burocracias habitacionais, um dos mostivos que o levou a se tornar pré-candidato a vereador de Manaus para o pleito de 2020.