Profissionais da saúde terão gratuidade no Teatro Amazonas

Manaus – Durante o mês de agosto, os profissionais da saúde terão gratuidade, com direito a acompanhante, nas visitas turísticas ao Teatro Amazonas. A ação faz parte do projeto “A Arte Agradece a Vida”, iniciativa do Governo do Amazonas, por meio das secretarias de Cultura e Economia Criativa e de Saúde, como uma forma de agradecimento a médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, maqueiros, técnicos, bombeiros, agentes de portaria e serviços gerais que atuam na linha de frente da pandemia do novo coronavírus.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, explica que os trabalhadores da área da saúde podem fazer o agendamento on-line no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) ou no aplicativo Cultura.AM e apresentar a identificação funcional na bilheteria do espaço para ter acesso à gratuidade.

“As portas da nossa casa estão sempre abertas e, nesse momento, queremos homenagear os profissionais da saúde que salvaram vidas e foram tão importantes para que pudéssemos chegar à condição em que o estado se encontra agora”, afirma o titular da pasta. “Esperamos retribuir à altura todo empenho desses trabalhadores no combate a pandemia e, principalmente, contribuir para que essa luta seja sempre valorizada”.

Protocolo – Muniz reforça ainda que, para receber o público em segurança, foram adotados procedimentos que atendem recomendações dos órgãos sanitários e de saúde.

“O Teatro Amazonas, assim como todos os nossos equipamentos culturais, passa pelo processo de sanitização; recebeu totens de álcool em gel acionados por pedal, conta com medição de temperatura e tem equipes treinadas para o atendimento nessa nova fase”, comenta o secretário, reforçando que a entrada nos espaços é condicionada ao uso de máscara, e os visitantes devem manter o distanciamento de 1,5 metro.

“O roteiro de visitação também foi reduzido. Recebemos grupos de dez pessoas, a cada 30 minutos. Elas entram pela porta principal do Teatro e saem pela porta ao lado da rua 10 de Julho, assim os grupos não se encontram”.

O Teatro Amazonas funciona de terça a sábado, das 9h às 15h. O roteiro de visitação inclui o Hall, Salão de Espetáculos, Saleta de Arquitetura e órgão eletrônico, maquete de Lego do Teatro Amazonas, Salão Nobre e varanda frontal, sala de exposição e camarim de época. Cada etapa do roteiro terá entre três a cinco minutos, com exceção do Salão de Espetáculos, com tempo previsto de nove minutos.

O patrimônio histórico apresenta sinalização e material gráfico com informações sobre como se prevenir do contágio por Covid-19. Também é proibido o contato físico com elementos do espaço, como colunas, paredes, vitrines expositoras, esculturas, pinturas, demarcadores, portas e maçanetas. Com exceção das poltronas da plateia e dos corrimãos das escadas, que serão higienizados constantemente.