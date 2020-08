Wilson inaugura Central de Medicamentos em Carauari

O governador Wilson Lima esteve em Carauari (a 788 quilômetros de Manaus), nesta sexta-feira (07/08), onde inaugurou uma Central de Medicamentos e acompanhou mutirão de atendimento de saúde realizado pelo município, em parceria com o Governo do Estado. A força-tarefa de atendimentos com médicos especialistas teve início no último dia 30 de julho e segue até este sábado (08/08), no Hospital Regional de Carauari.

“Eu vim pessoalmente conferir os investimentos que foram feitos pelo Estado, sobretudo nesse momento de pandemia, e aqui está acontecendo um mutirão de cirurgia que está dando a oportunidade para essas pessoas, que teriam que ir para a capital ou para outras regiões, inclusive para outros estados, para que pudessem ser beneficiadas”, disse o governador.

A ação conta com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Belarmino Lins e tem suporte da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), que está fornecendo medicamentos, insumos e o transporte da equipe. Foram deslocados para o mutirão sete profissionais, sendo cinco cirurgiões e duas instrumentadoras.

Entre os procedimentos realizados estão cirurgias gerais, triagem de pacientes para cirurgia oftalmológica, além de seleção para endoscopia e consultas com urologista. A expectativa é atender 120 pacientes em mais de 300 procedimentos. Uma nova edição está programada para o mês de setembro.