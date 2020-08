‘Agosto Lilás’ realiza ‘Blitz Maria da Penha’ e fixação de cartazes em delegacias da capital

Manaus – Equipes da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) seguiram, nessa sexta-feira (07/08), com as atividades em alusão ao “Agosto Lilás”, mês de combate à violência contra a mulher e que marca o 14º aniversário da Lei Maria da Penha. As ações iniciaram durante a manhã e terminaram à noite, com a iluminação do Teatro Amazonas na cor lilás.

A programação começou por volta das 8h30, na primeira “Blitz Maria da Penha” do dia. A atividade aconteceu na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) do Parque 10, zona centro-sul. Integrantes do projeto “Nova Rede Mulher”, em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim), iniciaram no local a fixação de cartazes e promoveu uma ação de sensibilização na Bola do Eldorado com faixas. Os grupos também se dividiram para colar os materiais em todas as delegacias da capital. Os informativos explicam quais são os tipos de violência doméstica, os serviços da Rede de Atendimento e os canais de denúncia.

Pela tarde, as equipes se concentraram na Bola do Eldorado na segunda parte da “Blitz Maria da Penha”, no bairro Parque 10. No local elas fizeram abordagens e adesivaram veículos com o número “Ligue 180”. Com um alto-falante, o grupo também levou informações sobre a Lei Maria da Penha e a importância dela para as mulheres. A programação encerrou com a iluminação do Teatro Amazonas.

De acordo com o secretário William Abreu, titular da Sejusc, a programação vai seguir durante todo o mês de agosto com atividades do “Ônibus da Mulher”, início dos cursos de qualificação para o 2º semestre do Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream), reinauguração da Casa Abrigo Antônia Nascimento Priante e lançamento do 8º Concurso Estadual sobre Prevenção à Violência Contra a Mulher.

Conforme a secretária executiva de Políticas para Mulheres da Sejusc, Ana Barroncas, o objetivo é chamar a atenção da sociedade para a causa. “O foco é dar visibilidade porque essa violência existe e nós temos as formas de combate. As ações são para chamar a atenção, mostrar que a lei tem trazido mecanismos, mas que cabe ao Poder Público e a cada um de nós denunciar, seja educando crianças que vão ser futuros adultos, seja buscando os serviços que estão de portas abertas”.

PROGRAMAÇÃO DO ‘AGOSTO LILÁS’

14 de agosto

Reinauguração da Casa Abrigo Antônia Nascimento Priante

Horário: 9h

17 de agosto

Início dos cursos de qualificação para o 2º semestre do Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream)

Horário: 8h às 14h

Local: Cream, avenida Presidente Kennedy, bairro Educandos

19 de agosto

Ação do “Ônibus da Mulher” no Dia Nacional de Luta da População de Rua

Horário: 9h às 12h

Local: Praça da Matriz, Centro

21 de agosto

Ação do “Ônibus da Mulher” no Puraquequara

Horário: 9h às 15h

Local: Escola Estadual Irmã Gabrielle, bairro Puraquequara

27 de agosto

Lançamento do 8º Concurso Estadual sobre Prevenção à Violência Contra a Mulher

Horário: 9h às 11h

Local: Centro de Mídias da Seduc

28 de agosto

Ação do “Ônibus da Mulher” no Colônia Antônio Aleixo

Horário: 9h às 15h

Local: Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, bairro Colônia Antônio Aleixo