Em Tapauá, Wilson entrega cartões do produtor primário e anuncia novos investimentos

O governador Wilson Lima fez a entrega de 30 Cartões do Produtor Primário (CPP), neste sábado (08t), para produtores rurais do município de Tapauá, na calha do Purus. O benefício garante ao produtor a isenção de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), descontos na energia elétrica e apoio na emissão de nota fiscal eletrônica na hora de comercializar produtos.

Conforme dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), até o final do mês de julho, deste ano, foram emitidos 102 mil CPP. A expectativa é fechar 2020 com 106 mil Cartões emitidos. O município de Tapauá registrou 620 inscrições do cartão.

“O Governo do estado do Amazonas tem dado todo suporte tanto para quem quer vir empreender no estado como também para aquele pequeno, o que às vezes precisa de R$5 mil a R$10 mil reais pra poder viabilizar a sua produção. Estamos presentes em todo o interior para levar essas condições para o pecuarista, o piscicultor, para o agricultor da agricultura familiar, enfim todas as atividades de pequeno porte que são importantíssimas e tem uma composição significativa na nossa economia”, explicou o governador Wilson Lima.

Financiamento – Para impulsionar o trabalho dos castanheiros da região, o governador anunciou que a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), em parceria com o IDAM, vai passar a disponibilizar uma linha de financiamento de R$ 200 mil para o custeio do trabalho de coletores de castanha do município de Tapauá.

Os coletores interessados deverão procurar a Unidade Local do IDAM de Tapauá munidos dos documentos para realização de pesquisa cadastral e elaboração do projeto. Após a aprovação do projeto os recursos serão liberados direto na conta dos coletores.