Pastor é preso por fazer ‘gato’ de energia em igreja

Manaus – Na sexta-feira (07/08), por volta das 10h30, policiais civis do 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação da delegada Juliana Tuma, titular da unidade policial, prenderam, em flagrante, um pastor de 44 anos, por furto de energia elétrica. A igreja fica situada no bairro Chapada, zona centro-sul da capital.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, as diligências iniciaram após uma denúncia anônima, informando que no prédio de uma igreja evangélica de grande porte estava ocorrendo furto de energia elétrica, pois nem medidor da concessionária responsável havia no local.

“Após tomarmos conhecimento do caso, nós nos deslocamos até a igreja onde, durante inspeção feita pelos técnicos da concessionária Amazonas Energia, foi confirmado que não havia o medidor, pois a ligação era feita de forma direta entre o posto com local do fato”, explicou a titular do DIP.

A delegada relatou também que o prejuízo estimado à concessionária, pelo furto de energia elétrica por parte da igreja, é de cerca de R$ 170 mil. O estabelecimento teve a energia cortada, e os cabos que realizavam o fornecimento de energia elétrica foram apreendidos.

Flagrante – Conduzido à sede do 22° DIP, o pastor foi autuado em flagrante por furto de energia elétrica. Ao término dos procedimentos cabíveis, será estipulado um valor de fiança e, caso seja efetuado, ele responderá pelo crime em liberdade.

Disque–denúncia – A delegada pede que as pessoas que forem vítimas ou tiverem conhecimento sobre delitos relacionados a furtos de energia elétrica, realizem delações por meio do número: (92) 99962-2437, o disque-denúncia da Delegacia.