Amazonas chega a 90.602 recuperados da Covid-19

MANAUS – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulgou, neste domingo (09), a edição nº 129 do Boletim Diário Covid-19. Nesta edição, o boletim confirma a recuperação de mais 454 amazonenses, nas últimas 24 horas, chegando a 90.602 o número de pessoas que passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença.

Foram confirmados mais 522 casos da doença no Amazonas, nesta edição do boletim, que foram confirmados por testes rápidos que detectam os anticorpos, com data de oito a 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19.

Conforme o boletim, foram confirmados mais quatro óbitos pela doença, três ocorridos nas últimas 24 horas e um que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 3.359 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus deste sábado (08/08), foram registrados 25 sepultamentos e três óbitos domiciliares.

O boletim aponta ainda que 12.989 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.