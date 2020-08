Base Arpão sai de Manaus com destino ao município de Coari

Amazonas – Neste domingo (09/08), a Base Fluvial Arpão saiu da capital amazonense com destino a Coari, distante 363 quilômetros de Manaus. Projeto inédito de combate ao narcotráfico, à pirataria e aos crimes ambientais, a embarcação vai ficar ancorada no rio Solimões e dará suporte às operações policiais integradas na região, além de apoiar o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia) no Amazonas.

Parceria entre o Governo Estadual e o Governo Federal, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Base foi inaugurada na última terça-feira (04/03).

A Base Arpão vai reunir efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de médicos, dentistas e enfermeiros.