Conheça os benefícios da Ozonioterapia

A ozonioterapia é uma técnica cada vez mais difundida no mundo, e consiste na aplicação da mistura entre os gases oxigênio e ozônio para a diminuição e tratamento de diversos problemas de saúde.

Considerado um dos oxidantes mais eficazes, o ozônio tem reduzido custos em vários tipos de intervenções, evitando o uso medicamentos e até prevenindo situações drásticas, como amputações.

O tratamento com ozonioterapia já é utilizado em pelo menos 250 doenças, que incluem:

Problemas circulatórios e articulares;

Enfermidades inflamatórias e infecciosas;

Feridas decorrentes do diabetes;

Complicações decorrentes do câncer;

Quais os benefícios do tratamento com ozonioterapia?

São tantas as possibilidades oferecidas pelo uso do gás, que não é possível determinar com exatidão o número de enfermidades que podem ser tratadas através dele.

De problemas de circulação, até doenças virais, inflamações crônicas intestinais e tratamento de tecidos, o método proporciona uma recuperação rápida e efetiva contra os mais variados tipos de problemas.

1 – Combate invasores

O tratamento com ozonioterapia é capaz de combater germes e bactérias, contribuindo para a recomposição de tecidos que apresentam dificuldades de cicatrização.

Feridas inflamadas ou infeccionadas podem receber o tratamento, pois o ozônio é capaz de desinfeccionar a área afetada. Sua ação contra invasores é tão poderosa que sua aplicação é eficiente até contra a ação de vírus!

No caso do vírus da hepatite, por exemplo, o ozônio é capaz de quebrar as suas membranas e o dissolver no organismo, auxiliando o corpo na produção de anticorpos para a sua eliminação.

2 – Elimina diversos tipos de dores

Sejam dores provocadas por inflamações ou problemas articulares, o tratamento de ozonioterapia pode auxiliar no alívio e melhora da qualidade de vida do paciente.

Sem efeitos colaterais e com poucas contraindicações, a técnica é capaz de servir como um tratamento complementar ao combate de dores na coluna, uma vez que não interage com nenhum medicamento relacionado ao problema.

Com intervenções indolores, a ozonioterapia pode evitar a realização de cirurgias, tratando não apenas dores da coluna mas também de lombares, rompimento de ossos e traumas em geral.

3 – Recupera os tecidos

Além do seu efeito contra as dores, que contribui para a diminuição do uso de analgésicos, a terapia também traz a capacidade de regeneração de cartilagem, tornando-a eficaz para situações como problemas no joelho.

Ao corrigir a origem do transtorno, pode-se dizer que o tratamento vai além do alívio da dor, sendo efetivo na eliminação de patologia em si!

É o caso das hérnias de disco, em que o ozônio é capaz de aliviar as dores através do tratamento de aplicação diretamente no disco, que proporciona um efeito anti-inflamatório.

Já na recuperação da derme, o tratamento com ozonioterapia é capaz atuar em queimaduras de primeiro e segundo grau, além de inflamações crônicas, como as intestinais.

4 – Contribui com a sua estética

Como se não bastasse as vantagens proporcionadas à saúde e ao bem-estar dos pacientes, o ozônio ainda pode apresentar uma série de aplicações estéticas!

No tratamento da celulite e gordura localizada, ele é capaz de romper as membranas das células gordurosas, liberando-as e dissolvendo-as no corpo.

Ao ativar a microcirculação e circulação periférica, a ozonioterapia atua ainda sobre os glóbulos vermelhos e oxigena os tecidos, melhorando também o aspecto da pele.

Atuando contra a má circulação, o tratamento é um poderoso aliado no tratamento de varizes, apresentando resultados muito mais satisfatórios do que os métodos convencionais.

5 – Combate o câncer

Talvez uma das funções mais importantes da utilização do ozônio esteja na complementação aos tratamentos de câncer.

A técnica é capaz de reduzir os efeitos nocivos da radioterapia e da quimioterapia, pois a substância ativa o sistema imunológico comprometido em razão da doença.

O ozônio ainda ajuda a aumentar a taxa de oxigênio nos tecidos e a regular a resposta inflamatória, aumentando a capacidade física do paciente e combatendo as células cancerígenas.

