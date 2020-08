Força Tática detém quatro pessoas por tentativa de duplo homicídio em Manacapuru

Manacapuru – Policiais militares da Força Tática do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Manacapuru detiveram, na madrugada desta segunda-feira (10/08), três homens e uma mulher por tentativa de duplo homicídio na Comunidade São João do Miriti, naquele município, distante 68 quilômetros de Manaus.

Por volta das 3h50, a equipe policial recebeu uma denúncia via Centro de Comunicações Operacionais da Polícia Militar (Cecopom) informando sobre quatro suspeitos que teriam desferido diversos golpes de terçado em um casal na Comunidade São João do Miriti, zona rural do município.

Ao chegar ao local do ocorrido, os policiais fizeram contato com as testemunhas e realizaram buscas nas proximidades do local, encontrando quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, com todas as características repassadas. Questionados sobre a ocorrência, os suspeitos confessaram a ação criminosa e informaram que as armas estavam escondidas.

Diante dos fatos, os três homens e a mulher receberam voz de prisão por dupla tentativa de homicídio, sendo conduzidos à 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) de Manacapuru para os procedimentos legais.