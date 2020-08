Governo do Amazonas retoma as aulas em 123 escolas na capital

Manaus – O Governo do Estado retomou, nesta segunda-feira (10/08), as aulas presenciais em 123 escolas do Ensino Médio da rede pública estadual da capital, com a execução de todas as medidas de prevenção, conforme protocolo da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), e com lotação das salas limitada a 50% da capacidade. Ao todo, 100 mil alunos retornam às salas de aulas de forma gradativa e escalonada.

Desde a entrada nas escolas, foram executados os procedimentos de aferição de temperatura, higienização dos sapatos, em um tapete sanitizante, e das mãos, junto ao totem de álcool em gel, além da distribuição de máscaras. No interior das unidades, os estudantes usam as carteiras sinalizadas, com distância de 1,5 metro umas das outras. O protocolo de distanciamento é obrigatório em todas as dependências da escola, inclusive banheiros.

“Esse trabalho culminou com a elaboração de um plano seguro de retomada das atividades presenciais, que contou com a participação dos órgãos de controle, dos sindicatos representativos da categoria, dos pais dos alunos e da comunidade escolar. Essa retomada representa a possibilidade de voltar a transformar esses jovens e criar perspectivas melhores para o futuro deles”, enfatizou o titular da Secretaria de Educação e Desporto, Luís Fabian Barbosa.

Durante o retorno às aulas presenciais, os alunos terão sua temperatura aferida. Aqueles que registrarem acima de 37,5º C deverão aguardar, repetir e medição e, caso ainda siga alta, serão encaminhados por um funcionário para aplicação do protocolo de segurança, que consiste em isolar o aluno dos demais e acionar os pais e ou responsáveis.

Estudos e boas expectativas – Na Escola Estadual Jacimar da Silva Gama, no bairro Petrópolis, zona sul, os alunos expressaram boa motivação nesse retorno. O aluno Gabriel Guilherme cumpriu todo o processo de higienização das mãos antes de ir para sala. Ele, que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), disse que é hora de melhorar a sua preparação com as aulas presenciais.

“Eu estava estudando em casa, só que agora ficará bem mais fácil com o apoio do professor para poder tirar minhas dúvidas aqui no colégio, o que acaba até me motivando mais um pouco a continuar meus estudos”.

A aluna Jackiane Rodrigues disse que está na hora de matar a saudade de amigos e professores. “Muito bom poder voltar, porque foi bastante tempo em casa e dias longos, estudos, aí a saudade bateu. É bom reencontrar os amigos e professores também. Eu estou superpositiva para que aconteça tudo certinho”.

Infraestrutura e itens de higiene – No total, o Governo do Estado investiu mais de R$ 10 milhões em adequação de estruturas das escolas e em aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19) no ambiente escolar.

“As escolas estão devidamente equipadas. Os alunos estão recebendo as suas máscaras, e quando chegam na escola, eles têm a sua temperatura aferida, têm as pias à disposição para a lavagem das mãos, totens de álcool em gel, número reduzido de alunos nas salas de aula. Enfim, tudo para garantir a saúde e o bem-estar de todos”, explicou Luís Fabian.