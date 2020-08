Governo do Estado apoia chamada pública do PAA no 3º BIS, em Barcelos

Barcelos – O 3º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), do Exército Brasileiro, em Barcelos, está com chamada pública aberta, nº 01/2020, para aquisição de alimentos de agricultores familiares e suas organizações no município (a 399 quilômetros de Manaus), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade compra institucional, com dispensa de licitação. O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado (Idam), tem participado nas tratativas junto ao 3º BIS e, nesta etapa, apoia os agricultores para participarem da seleção.

De acordo com o edital do 3º BIS, a contratação terá vigência no período de 12 meses e abrange mais de 50 itens alimentícios para aquisição. Entre eles, 400 unidades de abacaxi, 400 unidades de laranja pera, 300 quilos de limão, 3.801 quilos de abobrinha, 300 quilos de maxixe, 800 unidades de alface, 200 quilos de maracujá, 400 quilos de tambaqui, 400 quilos de surubim, entre outros itens.

Ao todo, serão destinados R$ R$ 160.981,67 à aquisição dos produtos. Cada agricultor familiar – com a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) individual – poderá comercializar no período de 12 meses até R$ 20 mil. As organizações de agricultores familiares (DAP jurídico) poderão comercializar até R$ 6 milhões, respeitando o limite anual máximo de cada beneficiário fornecedor integrante da organização.

Segundo o gerente da unidade local do Idam em Barcelos, Aurinei da Silva Ramos, essa é uma ótima oportunidade para que os agricultores familiares do município consigam comercializar suas produções de hortaliças, fruticultura e provenientes da pesca.

“Nossa expectativa é que associações de agricultores familiares e aproximadamente 15 produtores individuais se inscrevam na chamada pública. O Idam tem prestado e continuará prestando assistência técnica, garantindo um produto de qualidade e a geração de renda a estas famílias”, acrescentou. As inscrições já estão abertas e se encerram dia 13 de agosto.