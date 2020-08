Intervalos da merenda seguem procedimentos de prevenção nas escolas da rede pública

Manaus – As medidas de prevenção estabelecidas pelo Governo do Amazonas no retorno às aulas na rede pública de ensino, nesta segunda-feira (10/08), abrangem vários setores do ambiente escolar, entre eles a merenda nos intervalos, que segue também os protocolos necessários de prevenção. As medidas adotadas nos espaços das escolas incluem o escalonamento de turmas para o lanche, a organização nos assentos e a higienização das mãos e máscaras.

Na Escola Estadual Jacimar da Silva Gama, no bairro Petrópolis, zona sul, os alunos passaram a vivenciar essa nova rotina. Com o apoio dos servidores, os estudantes seguiram todos os passos do protocolo, conforme explica o coordenador distrital das escolas estaduais da zona sul, Orlando Moura.

“Os alunos saem de forma escalonada. É uma turma de cada vez para manter o distanciamento, e eles recebem as orientações de, antes de lanchar, antes de sentar, passar na pia, lavar as mãos. Eles sentam, merendam, e ao terminarem de merendar, eles descartam o copo descartável, colocam a colher no lugar, ficam sentados distantes um do outro, dirigem-se à pia novamente, lavam as mãos adequadamente e sentam ou ficam pelo pátio, respeitando o distanciamento social”.

O coordenador ressalta que o novo hábito será, diariamente, acompanhado e intensificado junto aos estudantes. “Estamos reorientando os nossos alunos com esse ‘novo normal’ com o retorno às aulas, e aos poucos eles vão se acostumando, mas deixando claro para eles que isso não é só hoje, mas que vai ser todos os dias, enquanto tiver aula, e enquanto tiver os registros da Covid”.

Compromisso – O Amazonas é o primeiro estado a retornar com as atividades presenciais após o período de isolamento social. As aulas presenciais da rede estadual retornam um mês após a reabertura das instituições de ensino privadas. Segundo a professora, Lorena Odane, o retorno representa o cumprimento de um dever social da escola na vida dos alunos.

“Temos uma obrigação social com esses alunos, então é importante que eles voltem para a sala de aula, para que possamos continuar oportunizando o conhecimento. Durante o período da pandemia, muitos não tinham acesso à internet e não tinham como acessar os conteúdos de aula, apesar de todo o esforço da nossa secretaria, que foi muito bom de estar disponibilizando as mídias para que esses alunos tivessem acesso aos conteúdos. Eles estando em sala de aula, conseguimos ter um controle maior e orientá-los em relação aos conteúdos, caso eles tenham alguma dúvida”.