PGE-AM realiza testes rápidos para Covid-19 e distribui máscaras para os servidores do órgão

Amazonas – A preocupação com a saúde dos servidores está entre as prioridades da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM). Com o retorno gradual das atividades e do atendimento presencial, a PGE-AM adotou uma série de medidas para garantir a segurança de todos, entre elas, a realização, na última sexta-feira (07/08), de uma ação de testagem rápida para Covid-19 e a distribuição de máscaras no órgão.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a PGE-AM e a Associação dos Procuradores do Estado do Amazonas (Apeam), a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e a Secretaria de Estado de Saúde (Susam). Neste primeiro momento, a ação foi direcionada para os servidores enquadrados no chamado grupo de risco e para os que estão lotados nos setores que atuam diretamente com o atendimento ao público, como a Coordenadoria de Parcelamento da Dívida Ativa do órgão.

De acordo com a Coordenadoria Administrativa e Financeira (CAF) da PGE-AM, a Susam disponibilizou 100 exames, de um total de 360 unidades que foi solicitada para atender, nesse primeiro momento, os servidores pertencentes ao grupo de risco e os funcionários da Coordenadoria de Parcelamento da Dívida Ativa, que lidam diretamente com público. Posteriormente, todos os funcionários irão fazer o teste, incluindo residentes e estagiários, segundo explicou a CAF da PGE-AM.

Retorno seguro – Por sua vez, o presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Amazonas (Apeam), Aldenor de Souza Rabelo, destacou a importância da doação das máscaras de proteção para os servidores da PGE-AM. “A iniciativa da Apeam é a concretização do projeto para dar suporte ao pleno funcionamento da Procuradoria Geral do Estado, permitindo um retorno mais seguro e em conformidade com as normas vigentes”, disse.

Estagiários – Ainda nesta sexta-feira, durante a ação, o Centro de Estudos Jurídicos (Cejur) da PGE-AM, também, realizou a doação de máscaras de proteção aos estagiários do órgão. A entrega do item de segurança foi realizada mediante hora agendada para cada estagiário, explicou Aretuza Ribeiro, que atua no Cejur.