Wilson anuncia avanços na área da saúde, com a reformulação da Susam

Amazonas – Em entrevista a uma emissora de rádio local, na manhã desta segunda-feira (10/08), o governador Wilson Lima anunciou que até o final deste mês vai apresentar o projeto de reformulação da área de saúde no Amazonas. Algumas medidas já estão sendo implantadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Susam), adiantou.

“Os efeitos dessa melhoria já são visíveis. A gente conseguiu montar uma estrutura de controle e também de fluxo de entrega de medicamentos. Inclusive eu estive esses dois dias no interior, eu estive no município de Tapauá e também em Carauari, conferindo o que foi montado lá, as UCIs (Unidades de Cuidados Intermediários) que foram montadas no interior. Hoje, todos os hospitais do interior têm respirador e isso não é só para a questão da pandemia agora não, vai ficar permanentemente”, afirmou o governador.

Wilson Lima frisou que o Governo do Estado já entregou máquinas de ultrassonografia e digitalizadores para todos os hospitais do interior. Segundo ele, as farmácias dessas unidades também registram abastecimento entre 70% e 80%, graças ao fortalecimento da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), em Manaus.

“A gente tem caminhado para poder melhorar o controle, para poder melhorar sistemas e fazendo uma reformulação para que o paciente, aquela pessoa que precisa do serviço público de saúde, tenha um serviço de qualidade”, destacou.