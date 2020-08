Coronel Menezes compartilha outdoor de Bolsonaro com erro de português

View this post on Instagram

Todo meu orgulho do PRESIDENTE BOLSONARO ! A cidade de Manaus está hoje pintada de verde e amarelo com tantos outdoors espalhados pelas suas ruas, essa é a forma inequívoca de demonstrar espontaneamente o quanto os manauaras apoiam o nosso presidente! Selva! #coronelmenezes #renovaçãocomqualidade #fechadocombolsonaro #fechadocommenezes #coronelesperança