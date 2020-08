Governo assina convênio para recuperação do sistema viário de Japurá

Japurá – O Governo do Estado, por meio da por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), assinou, na segunda-feira (10/08), convênio com a Prefeitura de Japurá (distante 743 quilômetros de Manaus) para a recuperação do sistema viário do município. O investimento – no valor de R$ 1.149.997,72 – é fruto de emenda parlamentar.

“O convênio firmado hoje vai possibilitar a melhoria da mobilidade urbana e da trafegabilidade do município. Essa medida faz parte do projeto do Governo Wilson Lima, que está investindo recursos em infraestrutura em todo o interior do Amazonas”, explicou o secretário estadual de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima

Situado na calha do Alto Solimões, Japurá tem atualmente 2.755 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).