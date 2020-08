Novos critérios de notificação elevam dados gerais de óbitos por Covid-19

Amazonas – O Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (10/08), divulgado pela Fundação de Vigilância e Saúde (FVS-AM), registra 18 óbitos ocorridos entre abril e junho, além de sete nas últimas 24 horas, no Amazonas.

A inclusão de 18 óbitos é resultado de uma revisão epidemiológica feita pela Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa), de acordo com os novos critérios do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, que passou a considerar óbitos por Covid-19 a partir de avaliação clínico-epidemiológica e exames de imagens.

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, informa que uma equipede vigilância epidemiológica da Semsa-Manaus está realizando visita em domicílios onde foram registrados óbitos que ocorreram no pico da pandemia e cujos diagnósticos não foram conclusivos.

“Nos próximos dias muitos desses óbitos podem ser inseridos como Covid positivo se atenderem critérios como clínico-epidemiológico (contato direto de um caso positivo no período da ocorrência do óbito) e também por exame de imagem”, disse.

Para a subsecretária de Gestão da Saúde, Adriana Elias, com a definição dos critérios de encerramento recomendados pelo Ministério da Saúde, haverá alteração do número de óbitos dos meses anteriores, o que vai refletir nos óbitos acumulados. No entanto, afirmou, é preciso que fique claro que não há tendência de elevação no número de óbitos registrados no período de 24 horas.

Com as investigações de óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), a vigilância epidemiológica espera esclarecer melhor a causa da morte dar um retorno à família e qualificar os dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde.