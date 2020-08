Seduc-AM retoma atividades presenciais com 94% dos professores em sala de aula

Manaus – Um total de 4.520 professores da rede pública estadual participou do retorno às aulas presenciais, em Manaus, na segunda-feira (10/08). O número corresponde a 94% dos educadores lotados da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, na capital, e engloba os profissionais de todas as sete coordenadorias distritais de Educação (CDEs), nos três períodos de trabalho (matutino, vespertino e noturno).

Os 6% dos professores restantes correspondem a 289 profissionais. Desses, 4,2% estão no grupo de educadores que apresentaram licença médica ou para interesses pessoais e 1,8% não justificaram a ausência no primeiro dia de aula. A Secretaria de Educação já adotou as providências para a imediata substituição dos professores afastados e faltosos para garantir que não haja suspensão em qualquer das unidades escolares da rede estadual.

Nesta segunda-feira (10/08), o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa, avaliou como positiva a participação dos docentes no retorno às aulas presenciais. “Essas baixas dizem respeito, principalmente, aos profissionais que tiveram seus pedidos de licença atendidos, uma vez que apresentaram documentação e recomendação médica para não retornar nesse momento. Fora esse fator, tivemos uma presença bastante expressiva”, acrescentou.

Luis Fabian ressaltou, ainda, que as baixas não interferem no funcionamento das escolas. Para isso, será feita a contratação de professores do Processo Seletivo Simplificado (PSS), realizado no início do ano, para substituição dos profissionais.

“Estamos com todas as escolas funcionando normalmente, e isso muito nos alegra porque significa que além da equipe técnica, os professores estão comprometidos com esse retorno e confiando no trabalho que está em execução. Nenhum aluno voltará para casa ou escola deixará de funcionar”, ressalta.

Volta às aulas – O Governo do Estado retomou, na segunda-feira (10/08), às aulas presenciais em 123 escolas do Ensino Médio da rede pública estadual da capital, com a execução de todas as medidas de prevenção, conforme protocolo da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), e com lotação das salas limitada a 50% da capacidade.

Desde a entrada nas escolas, foram executados os procedimentos de aferição de temperatura e higienização dos sapatos e das mãos, junto ao totem de álcool em gel, além da distribuição de máscaras. No interior das unidades, os estudantes usaram as carteiras sinalizadas, com distância de 1,5 metro umas das outras. O protocolo de distanciamento é obrigatório em todas as dependências da escola, inclusive banheiros.