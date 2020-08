Dia do estudante: histórias de superação pela educação

Amazonas – Sobre o amor pelo aprendizado, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) conta, na semana dedicada aos estudantes, histórias de alunos que superam diariamente inúmeros desafios pelo desejo de construir um caminho de sucesso por meio da educação.

É o caso da estudante do curso de Turismo, Gabriela Nascimento, que, apesar de todas as dificuldades, nunca desistiu do sonho de cursar o ensino superior. Ela conta que todos os dias precisa pegar dois ônibus e enfrentar mais de duas horas de transporte público para chegar até a universidade. Porém, encara os desafios como oportunidades para uma vida melhor.

“Eu amo estudar e apesar de tudo que enfrento para continuar, aceito como uma enorme chance de alcançar um futuro próspero. Desde criança, eu pegava os livros e ficava viajando, imaginando a minha profissão. Hoje, corro em busca desse sonho dentro da UEA que, por sinal, me proporciona o acesso ao ensino com qualidade, me ajudando em todos os aspectos para que eu não desista da graduação”, disse Gabriela.

Luís Carlos Vieira Marinho coleciona histórias de superação durante a vida acadêmica. Ele saiu de sua cidade natal, Parintins, e deixou o conforto de casa e o aconchego da família para lutar por dias melhores. Ele revela que, mesmo tendo que fazer manobras para conciliar estágio, vida pessoal e o cansaço da rotina, jamais irá desistir de estudar e de adquirir novos conhecimentos.

“Ser estudante é vencer barreiras, acredito que todos nós, estudantes de universidade pública, em específico da UEA, temos histórias diárias que colecionamos na busca pelo conhecimento. Muitos colegas meus percorrem o mesmo caminho para chegar à sala aula e ao sucesso. Quero parabenizar os estudantes pelo nosso dia, em especial, aos que, assim como eu, vieram do interior em busca da educação e que confiaram na UEA para realizar essa etapa da nossa vida”, disse.