Estudantes que receberam máscaras de tamanho superior podem solicitar troca na escola

Manaus – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto esclareceu que adquiriu 1 milhão de máscaras nos tamanhos P, M e G, que estão sendo distribuídas entre os estudantes e servidores da rede pública estadual.

Durante toda a semana, a pasta trabalha na logística de recebimento e distribuição dos itens, que são de uso obrigatório nas 123 instituições de Ensino Médio.

Em relação aos estudantes que receberam máscaras de tamanho superior, os itens podem ser trocados a partir da próxima segunda-feira (17/08), na unidade de ensino.

Os modelos azuis são para servidores da educação e estudantes de Ensino Médio, com tamanhos M e G. As máscaras de modelo verde, de tamanho P, serão distribuídas aos alunos do Ensino Fundamental, que somente retornam às atividades no próximo dia 24 de agosto.

As máscaras foram adquiridas por meio de Licitação Pública Nacional (LPN) tendo como fonte recursos do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), com participação no processo licitatório de empresas de todo país.