Fundação Hospital Adriano Jorge recebe novos equipamentos

Manaus – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Susam), disponibilizou novos equipamentos para a Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), com o objetivo de promover uma maior agilidade no atendimento dos pacientes da unidade de saúde localizada no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Ao todo, foram adquiridos um gastroscópio, um colonoscópio e nove eletrocardiógrafos, que devem estar em total operação até o próximo sábado (15/08).

Os equipamentos serão fundamentais para a realização de exames de endoscopia, colonoscopia e eletrocardiograma dos pacientes que se encontram internados na Fundação. Com as aquisições, a expectativa também é de que haja uma redução na fila de regulação hospitalar, o que garantirá uma maior fluidez com relação ao agendamento e realização desses procedimentos para a população amazonense.

“Nós estávamos sem colonoscópio desde fevereiro, praticamente do começo desse ano, então existe uma demanda muito repreendida na regulação para esse procedimento, e a gente vai conseguir fluir com esse procedimento a partir de agora”, explica Marcos Lívio, gerente de imagens da Fundação Adriano Jorge.

De acordo com William Santiago, agente administrativo da Fundação e responsável pela instalação dos eletrocardiógrafos, os aparelhos, distribuídos por todos os quatro andares da unidade hospitalar, já se encontram em funcionamento. “Nós temos capacidade para realizar dezenas de exames por horários. Nós estamos preparados para atender à demanda que for necessária”, diz o agente.

Serão beneficiados diretamente pacientes internados em todas as clínicas do hospital, como clínica médica, ortopédica, cirúrgica, e pacientes ambulatoriais. “Pacientes que vinham fazer o eletrocardiograma e não tinham os insumos muitas vezes voltavam para casa sem realizar o exame, precisando agendar inclusive a consulta de risco cirúrgico com o médico cardiologista, e agora nós temos essa facilidade, essa praticidade de ter o exame no hospital para qualquer cardiologista ou outro médico fazer essa análise”, diz William.

Treinamento – O novo eletrocardiógrafo traz o que há de mais moderno no setor. Seu funcionamento é feito por meio de uma rede conectada à rede do hospital, possibilitando com que os profissionais possam ter acesso aos resultados dos exames em qualquer computador, tanto no laboratório quanto nas clínicas.

Para garantir total aptidão quanto ao manuseio do novo equipamento, um grupo de profissionais formado por enfermeiros e técnicos de enfermagem passou por um treinamento de capacitação. “É uma modernidade que precisou passar por esse tipo de treinamento para os técnicos de enfermagem que realizam o exame para aprenderem a fazer a inserção desse exame. Todos eles passaram por esse treinamento, técnicos de enfermagem e enfermeiros das clínicas. No ambulatório e da UTI”, explica o agente.