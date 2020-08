Joana Darc comemora novas medidas para reforço da segurança do estado

Amazonas – A deputada estadual Joana Darc (PL) comemorou o reforço na segurança do estado, anunciado durante solenidade na manhã da terça-feira, 11, pelo Gorvernador Wilson Lima. A parlamentar prestigiou a entrega de 60 motocicletas que integram o programa “Rocam Motos” que aconteceu no Podium da Arena da Amazônia.

A parlamentar usou a tribuna na sessão desta manhã na Assembleia Legislativa para ressaltar o conjunto de ações que o Governo do Amazonas têm disponibilizado para sociedade Amazonense.

“Quero hoje parabenizar o Governo do Estado pela implantação de mais uma medida que vai reforçar a segurança pública do estado. Agora a população poderá contar com mais 60 motoclicletas de ronda e 120 polícias militares devididamente equipados e capacitados para cuidar da segurança da nossa população, este é o resultado de constantes solicitações ao Governador “, declarou a parlamentar.

A deputada informou que o programa será implantado em zonas com índices elevados de criminalidade na capital, além de áreas comerciais, como Centro, Vieiralves e Manôa.

Joana Darc ressaltou ainda que este é mais uma das diversas medidas que o Governo Estado está proporcionando, ela lembrou da recém inauguração da Base Arpão, no último dia 04, e também da instalação do Núcleo de combate ao feminicídio da Polícia Civil.