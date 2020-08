Polícia Federal encontra três corpos no rio Abacaxis

Nova Olinda do Norte – Agentes da Polícia Federal (PF) localizaram, nesta terça-feira, 11/8, três corpos no rio Abacaxis, em Nova Olinda do Norte (a 134 quilômetros de Manaus). Os mortos foram encontrados na mesma localidade onde os dois policiais do Comando de Operações Especiais (COE) foram mortos, no último dia 3. Após os homicídios, o município passou a ser área de intensas operações da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Conforme informações da Polícia Civil (PC), os corpos foram resgatados em avançado estado de decomposição e encaminhados ao hospital da cidade. Familiares acreditam que os corpos são de um adolescente de 15 anos, identificado como Matheus Cristiane Souza de Araújo, da mãe dele, Vanderlane Araújo e do marido dela, Anderson Barbosa.

Os três corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) em Manaus. De acordo com a SSP, a identificação ainda foi confirmada. Os corpos serão submetidos a exames de necropsia e DNA.

Buscas

A Polícia Federal (PF) chegou em Nova Olinda do Norte na última segunda-feira, onde policiais Civis e Militares estão desde o último dia 4. De acordo com a SSP, as equipes já haviam recebido informações sobre os corpos, tinham realizados buscas, mas afirmaram não terem encontrado nenhuma vítima.

De acordo com moradores, além dos três corpos, ainda há informações de que um outro homem, que estava com a família, segue desaparecido.

Mortes

Com a localização de três novos corpos, sobe para quatro o número de pessoas encontradas mortas em Nova Olinda. Todas as mortes foram registradas logo depois da chegada do reforço policial enviado para operação de captura dos suspeitos de terem feito a emboscada que vitimou os dois policiais militares e deixou outros dois feridos.