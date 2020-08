Saiba mais sobre as mudanças de regras da loteria Lotofácil!

A modalidade lotérica brasileira Lotofácil, após muitos anos sendo uma das mais apostadas pelos jogadores resolveu atualizar algumas de suas regrinhas. Extremamente popular – a Lotofácil de Independência chegou a pagar quase 100 milhões de reais no ano passado – ela agora passa por mudanças que vão agradar a quase todo mundo.

Se antes, ela corria em apenas 3 dias da semana, agora você vai poder apostar todos os dias, com exceção do domingo, é claro. Ela e a Quina da Loto vão pagar, no mínimo, 1 milhão de reais todos os dias, a depender do volume de apostas. Com o sorteio diário, é mais fácil de acumular a premiação, entregando verdadeiras fortunas quase todas as semanas.

Os concursos terminados em 0 também vão apresentar surpresas! É como se de 10 em 10 concursos, acontecesse um sorteio especial, com uma premiação um pouco maior. Não tem como não se animar e tentar jogar todas as semanas. No próximo dia 13, quando ocorrerá o sorteio 2010, pode se preparar pra ganhar uma bela quantia na Lotofácil.

Para que esta premiação maior aconteça, a loteria vai passar a acumular um valor um pouco maior de cada sorteio e ele vai ficar reservado para estes concursos com terminação em 0. Quem acertar 13, 12 ou 11 números corretos vai começar a receber a premiação fixa de R$ 25,00, R$10,00 e R$5,00, respectivamente. Já quem marcar 15 ou 14, continua com a sua fatia normal, igual ao que acontecia antes.

Outras mudanças menos importantes ao apostador comum são: quem quiser jogar mais números em um único bilhete vai poder marcar até 20 dezenas, antes só era possível marcar 18. Contudo, o jogador vai ter que gastar uma pequena fortuna para isso. O valor vai subir para R$ 38,7 mil reais! Vai conseguir encarar?

Se você quiser evitar a ida à lotérica – uma boa pedida em tempos de pandemia, além de ser um costume de muitos jogadores, sempre apostar nos mesmos números, sorteio após sorteio – poderá optar pela Teimosinha ampliada. Agora, cada aposta vai valer por até 24 concursos, pagando-se o valor equivalente a eles, é claro.

É uma boa pedida, já que o sorteio vai correr todos os dias. Uma só aposta pode valer por até 4 semanas! Se não tiver grana pra tudo isso, você pode optar por 1, 2 ou 3 semanas consecutivas de apostas, o que também aumentará muito as suas chances. A loteria permite, inclusive, dividir uma aposta maior com até 100 pessoas, no famoso bolão.

Se animou e quer jogar? Pode preparar suas apostas e correr pra lotérica mais próxima. As novas regras já estão valendo desde o dia 3 de agosto. Aproveite e já faça a sua fé no sorteio especial da Independência deste ano. O prêmio será recorde, 120 milhões de reais, uma grana que vai te fazer mudar de vida para sempre.

O sorteio especial de Independência vai correr no dia 12 de setembro e será sorteado ás 20h, horário de Brasília. Dá pra apostar até 1 hora antes do evento, mas é melhor adiantar seus jogos e evitar as filas. Dá pra jogar via internet também, não custa lembrar. Muita gente já venceu o prêmio principal de inúmeras modalidades sem nem precisar sair de casa.

Se você gostou da novidade, mas ainda está em dúvida sobre como realizar sua aposta, as regras desta modalidade são muito simples. Em uma cartela com 25 números consecutivos, o apostador deve marcar 15 deles a sua escolha e esperar ser sorteado. Não pode ser mais simples, é ou não é?