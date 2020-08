Wilson lima inaugura hospital e quadras poliesportivas em Novo Aripuanã

Novo Aripuanã – O governador Wilson Lima inaugurou, nesta quarta-feira (12/08), o Hospital Edith Weckner e entregou duas quadras poliesportivas para a população do município de Novo Aripuanã (a 225 quilômetros de Manaus). A reforma da unidade hospitalar conta com investimento do Governo do Estado, por meio do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), para implantação de uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), compras de medicamentos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de pagamento de recursos humanos.

Do recurso do FTI, o Governo do Estado disponibilizou R$ 721,5 mil (em duas parcelas de R$ 360,7 mil) para a aquisição de 840 comprimidos de medicamentos para Covid-19; aquisição de mais de 45 mil EPIs para os profissionais da saúde; 1.300 testes rápidos; quatro bombas de infusão; um respirador; 10 cilindros de oxigênio; um digitalizador e aparelho de ultrassonografia.

A cidade registra 666 casos da doença e 11 óbitos, segundo Boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulgado na terça-feira (11/08). O município registra a menor taxa de letalidade da doença entre as cidades da Calha do Madeira.

“Nós tivemos uma preocupação muito grande nos últimos meses com a saúde, em razão da pandemia, e hoje tivemos a oportunidade de inaugurar um hospital aqui, fazendo entregas como máquina de ultrassonografia, raio-X, digitalizadora e outros implementos, inclusive repassando recursos para o município. Só esse ano nós já repassamos algo em torno de R$ 700 mil, fizemos a inauguração de duas quadras. Temos dado apoio para a prefeitura aqui para entender de que forma que a gente pode ajudar essa região, que é uma região muito próspera para o Amazonas”, destacou Wilson Lima.

Estrutura – O secretário executivo de Atenção Especializada ao Interior (SEA Interior) da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Cássio Espírito Santo, destacou a essencialidade dos equipamentos para a estrutura do hospital.

“A entrega de uma UCI com respirador, monitor e bomba de infusão é muito importante. Esses equipamentos são essenciais para o paciente com Covid. Eles vão ajudar a estabilizar o paciente para que possa ser removido para a capital e, após a pandemia, esses equipamentos serão um legado que vai ficar aqui para o município. Também estamos entregando uma digitalizadora de imagem que vai ajudar na resolução dos exames de raio-X e mamografia e uma ultrassom nova, pois a que tinha era uma ultrassom que estava há mais de seis anos sem ser trocada”.

Escolas – As quadras poliesportivas das Escolas Estaduais Lourival Holanda Saraiva e Julieta Lopes de Albuquerque são frutos de convênio entre o Governo do Estado e a prefeitura do município, com investimento de R$ 564.549,63, cada uma. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Educação e Desporto, também está revitalizando cinco escolas estaduais e a coordenadoria regional da Secretaria de Educação, totalizando R$ 1,3 milhão.

A Secretaria já entregou 3.076 kits do programa “Merenda em Casa”, entre julho e início de agosto, no município.