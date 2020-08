Amazonas é destaque em recuperação nos setores de serviços, comércio e indústria

O Amazonas teve a segunda maior alta no setor de serviços no mês de junho entre os estados brasileiros. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta quinta-feira (13/08), mostra que o setor avançou 8,3% em junho, na comparação com o mês de maio, bem acima da média nacional, de 5%. O IBGE também constatou altas nos setores da indústria e do comércio em junho no Amazonas, que igualmente foram destaques no país.

Na avaliação do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jório Veiga, o Amazonas está recompondo os estoques de toda a cadeia produtiva, que haviam se esgotado durante o período de paralisação, o que vem permitindo a recuperação da produção e das vendas.

“No caso do Comércio e Serviços, com a abertura da economia e a diminuição das restrições à circulação de pessoas, a demanda reprimida acabou puxando as compras. O funcionamento, ainda que com restrições, das várias atividades, como restaurantes e academias, por exemplo, fez com que as pessoas circulassem mais e comprassem mais”, aponta.

O desempenho do Amazonas no setor de serviços só ficou atrás do registrado pelo Amapá, com alta de 8,8%. De acordo com o IBGE, entre os 166 serviços investigados pela pesquisa, o segmento de restaurantes foi um dos que mais influenciaram no índice. Ainda conforme o IBGE, o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, disse que a reabertura do segmento impactou no volume de serviços em junho.