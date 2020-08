Amazonas registra alta de 65% na produção industrial e recupera perdas ocorridas na pandemia

O Amazonas foi o único estado brasileiro a recuperar todas as perdas na produção industrial em junho de 2020, voltando ao patamar anterior à pandemia do novo coronavírus. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a alta de 65,7% foi impulsionada no Estado pela produção de bebidas e motos, principalmente.

Outras 13 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE, apresentaram aumento na produção industrial no período. Entre elas, está o Ceará, com 39,2%, Rio Grande do Sul, com 12,6%, São Paulo, com 10,2%, e Santa Catarina, com 9,1%, também apresentaram resultado melhor que a média nacional, que foi de 8,9%. Porém, com uma realidade ainda abaixo do período anterior à pandemia.

De acordo com o IBGE, a principal influência para o aumento na produção da indústria brasileira no período foi a produção de caminhões e carros. Este foi o segundo mês consecutivo em que o resultado foi positivo. Mas, mesmo com o aumento de 17,9%, entre maio e junho, a produção brasileira ainda está 13,5% abaixo do verificado antes da pandemia.