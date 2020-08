Carro desgovernado invade parada e deixa ao menos oito feridos

Manaus – Ao menos oito pessoas que estavam em uma parada de ônibus, na Avenida Mário Ypiranga, em Flores, zona centro-sul de Manaus, ficaram feridas na manhã desta quinta-feira, 13/8, após terem sido atingidas por um carro modelo Gol de placa JXB-9895. Aos policiais militares, o condutor José Eduardo Moura Barbosa, 22, afirmou ter perdido o controle do veículo, que apresentou uma pane mecânica.

O acidente ocorreu no sentido bairro/Centro, por volta das 6h30. Testemunhas informaram à Polícia Militar (PM) que o condutor desceu o viaduto e acabou atingindo as pessoas que estavam no ponto de ônibus. Depois de ter atingido as vítimas, o carro as arrastou por cerca de 15 metros. Entre as vítimas está um mototaxista, que aguardava por clientes.