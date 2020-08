Detran-AM realiza campanha “Volta às aulas”

Manaus – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) retomou a campanha “Volta às Aulas” esta semana, com o reinício das atividades presenciais na rede estadual de ensino. Desde segunda-feira (10/08), equipes da Gerência de Educação para o Trânsito realizam ações em frente a escolas públicas e privadas de Manaus.

Devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a campanha envolve apenas ações de conscientização com faixas e a presença dos personagens da Super Turma do Detran na entrada e na saída dos alunos.

“Elaboramos faixas onde associamos uma relação da volta às aulas, educação no trânsito e a saúde, três fatores importantes não apenas nesse retorno das aulas, mas sim diariamente, alertando para a necessidade de toda a atenção e cuidado”, disse Mitza Brasil, gerente de Educação para o Trânsito do Detran-AM.

Apesar do retorno ter sido na rede estadual, o “Volta às Aulas” também está sendo realizado em colégios da rede particular de ensino. Seis unidades serão visitadas esta semana.

Os primeiros colégios visitados pelo Detran foram as escolas estaduais Márcio Nery, Ruy Araújo e Tiradentes situadas na zona sul de Manaus, na última segunda.

“Essa iniciativa do Detran colabora para informar os jovens sobre os cuidados que devem ser tomados no trânsito, além de reforçar as medidas de prevenção e controle contra o coronavírus”, enfatizou Alan Andrade, gestor da Escola Estadual Tiradentes, localizada no bairro Petrópolis.

“Conseguimos o apoio da comunidade escolar, dos gestores e, acima de tudo, dos alunos que se divertiram e entenderam a mensagem que queríamos passar. Estaremos empenhados em reduzir cada vez mais os índices de acidentes de trânsito com o propósito de preservar vidas, e em especial, de nossos jovens”, concluiu Mitza Brasil.

A campanha “Volta às Aulas” segue até o final do mês de agosto e ocorre nos horários de entrada e saída dos estudantes.