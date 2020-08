Estado diz que não pagará por máscaras com desconformidade de tamanho

MANAUS – O secretário de Estado de Educação e Desporto em exercício, Luis Fabian Barbosa, afirmou, nesta quinta-feira (13/08), que não pagará pelas máscaras com desconformidades de tamanho distribuídas na rede estadual de ensino. Ontem, uma equipe da pasta trabalhou no levantamento das falhas encontradas no primeiro lote recebido e apresentou as providências a serem tomadas.

Em entrevista a uma emissora de televisão local, Luis Fabian ressaltou que os estudantes que receberam máscaras com desconformidades poderão realizar a troca a partir da próxima segunda-feira (17/08), na unidade de ensino. Nesta quarta-feira, a Secretaria já havia informado a possibilidade de troca.

Segundo Luis Fabian, as falhas foram pontuais e o Estado não pagará pelos itens. “Nós, da Seduc, identificamos pontualmente que algumas das máscaras distribuídas, na rede de ensino, apresentaram desconformidades, mas todas as medidas mitigadoras já foram adotadas e o Estado não pagará por tais itens”, afirmou.

Além disso, Fabian ressaltou a importância do uso correto do item de proteção no ambiente escolar. “Lembramos da importância de se utilizar adequadamente essas máscaras. Pedimos aos pais que orientem seus filhos e aos profissionais de educação que monitorem o uso adequado dentro das nossas escolas”, frisou.