Adolescente amazonense é assassinada a facadas na Holanda

Conforme informações da família, Alice foi assassinada por uma colega de classe, de 16 anos. A suspeita praticou o crime após o término da amizade. Familiares informaram que a jovem foi até a casa da ex-amiga por acreditar que iriam se reconciliar. A suspeita e a mãe foram detidas pela polícia local.

Agora, familiares estão à procura do Consulado Brasileiro para que o governo ajude no translado do corpo para o Amazonas. De acordo com o tio de Alice, a mãe, que morava com ela está muito abalada com o crime e pede auxílio para que o corpo da filha seja trazido.